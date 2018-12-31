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МИД РФ сообщил о забастовках перед Новым годом

Сергей Лантюхов/News.ru

в мире [ версия для печати ]

МИД РФ сообщил о проведении в канун Нового года забастовок в Малайзии, Великобритании и Франции. Акции протеста повлияют на работу общественного транспорта и могут привести к столкновениям с полицией.

В Куала-Лумпуре митинг начнётся около ТЦ Sogo. В Англии осложнится работа железнодорожной компании South Western Railway — её сотрудники недовольны условиями труда, сообщает ДСКЦ российского внешнеполитического ведомства в своём Twitter. Из-за этого увеличится нагрузка на альтернативные виды транспорта.

В Париже 31 декабря «жёлтые жилеты» соберутся на Елисейских Полях. Власти Франции намерены усилить меры безопасности.

В столице Бразилии 1 января начнётся инаугурация президента страны Жаира Болсонару. Официальные мероприятия пройдут в Кафедральном соборе Бразилиа.

Ранее News.ru сообщал о забастовке полицейских во Франции. Переговоры между главой МВД Кристофом Кастанером и тремя профсоюзами завершились соглашением по увеличению зарплат стражам порядка. С начала 2019 года месячный доход силовиков будет повышен на €40.


#Франция #ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #забастовка #БРАЗИЛИЯ #Малайзия
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