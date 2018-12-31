МИД РФ сообщил о забастовках перед Новым годом

https://news.ru/storage/news/e1cfdc5273a2514003b03ff275c5f522/15dcf324-f3f7-428c-84c6-9ba683313066_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

МИД РФ сообщил о проведении в канун Нового года забастовок в Малайзии, Великобритании и Франции. Акции протеста повлияют на работу общественного транспорта и могут привести к столкновениям с полицией.

В Куала-Лумпуре митинг начнётся около ТЦ Sogo. В Англии осложнится работа железнодорожной компании South Western Railway — её сотрудники недовольны условиями труда, сообщает ДСКЦ российского внешнеполитического ведомства в своём Twitter. Из-за этого увеличится нагрузка на альтернативные виды транспорта.

#Малайзия #КуалаЛумпур 31 декабря с 22:00 (местн. вр.) ожидается демонстрация у здания торгового центра Sogo; повышенные меры безопасности pic.twitter.com/XWY3eFvRyy — МИД России ДСКЦ (@MID_travel) 29 декабря 2018 г.

В Париже 31 декабря «жёлтые жилеты» соберутся на Елисейских Полях. Власти Франции намерены усилить меры безопасности.

#Великобритания 31 декабря сбои в движении поездов в связи с забастовкой работников железнодорожной компании «South Western Railway»; повышенная нагрузка на альтернативные виды транспорта pic.twitter.com/CD7OigSodk — МИД России ДСКЦ (@MID_travel) 29 декабря 2018 г.

В столице Бразилии 1 января начнётся инаугурация президента страны Жаира Болсонару. Официальные мероприятия пройдут в Кафедральном соборе Бразилиа.

#Франция #Париж 31 декабря протестные акции «желтых жилетов»; митингующие соберутся в 15:00 (местн. вр.) на Елисейских полях; повышенные меры безопасности; возможны столкновения с силами правопорядка; затруднено дорожное движение pic.twitter.com/po4u9ybgY9 — МИД России ДСКЦ (@MID_travel) 29 декабря 2018 г.

#Бразилия #Бразилиа 1 января повышенные меры безопасности в связи с инаугурацией президента; официальные мероприятия начнутся в 15:00 (местн. вр.) в Кафедральном соборе Бразилиа; ограничения дорожного движения pic.twitter.com/dXudJckZc9 — МИД России ДСКЦ (@MID_travel) 29 декабря 2018 г.

Ранее News.ru сообщал о забастовке полицейских во Франции. Переговоры между главой МВД Кристофом Кастанером и тремя профсоюзами завершились соглашением по увеличению зарплат стражам порядка. С начала 2019 года месячный доход силовиков будет повышен на €40.