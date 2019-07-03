https://static.news.ru/photo/50ec33b0-9db5-11e9-864d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россия считает опасным продвижение идеи об ускоренном вступлении Грузии в НАТО, тем более обсуждение этого тезиса перед саммитом Альянса в Лондоне, сообщил статс-секретарь МИД РФ Григорий Карасин после очередного раунда дискуссий в Женеве по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье.

С российской стороны подчёркнута опасность в преддверии саммита НАТО в Лондоне проталкивания разного рода тезисов об ускоренном принятии Грузии в члены Альянса, — цитирует дипломата ТАСС .

Накануне на Украине подвели итоги опроса жителей страны по вопросу вступления Незалежной в НАТО. Присоединение Киева к организации поддержали около половины граждан. Между тем военный союз с РФ одобрили только 6,8% респондентов.

Ранее News.ru сообщал, что правительство Германии согласовало планирование бюджетных расходов на 2021–2023 годы, из которого следует, что оборонная статья сократится. Это может осложнить выполнение обязательств перед НАТО.