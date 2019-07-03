МИД РФ считает опасным идею ускоренного принятия Грузии в НАТО
Дмитрий Новиков
19:59, 03 июля 2019
https://static.news.ru/photo/50ec33b0-9db5-11e9-864d-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Россия считает опасным продвижение идеи об ускоренном вступлении Грузии в НАТО, тем более обсуждение этого тезиса перед саммитом Альянса в Лондоне, сообщил статс-секретарь МИД РФ Григорий Карасин после очередного раунда дискуссий в Женеве по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье.
С российской стороны подчёркнута опасность в преддверии саммита НАТО в Лондоне проталкивания разного рода тезисов об ускоренном принятии Грузии в члены Альянса, — цитирует дипломата ТАСС.
Накануне на Украине подвели итоги опроса жителей страны по вопросу вступления Незалежной в НАТО. Присоединение Киева к организации поддержали около половины граждан. Между тем военный союз с РФ одобрили только 6,8% респондентов.
Ранее News.ru сообщал, что правительство Германии согласовало планирование бюджетных расходов на 2021–2023 годы, из которого следует, что оборонная статья сократится. Это может осложнить выполнение обязательств перед НАТО.