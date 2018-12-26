МИД РФ обвинил Израиль в угрозе гражданским самолётам

Министерство иностранных дел РФ опубликовало сообщение, в котором говорится, что Израиль своими авиаударами нарушает суверенитет Сирии и ряд положений резолюций СБ ООН.
«У нас вызывает самую серьезную озабоченность как сам факт нанесения ударов, так и то, как они были произведены. Налицо грубое нарушение суверенитета Сирии и положений резолюций СБ ООН, включая резолюцию 1701», — говорится в сообщении.
МИД РФ также обратил внимание на то, что авиаудары израильской авиацией осуществлялись «под прикрытием» гражданских самолётов, которые якобы направлялись на посадку в аэропорты Бейрута и Дамаска.
Ранее News.ru писал, что 25 декабря шесть самолётов ВВС Израиля нанесли удар по окрестностям Дамаска, находясь в воздушном пространстве Ливана. ПВО Сирии удалось сбить 14 бомб из 16 запущенных. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, ВВС Израиля использовали 16 управляемых авиабомб GBU-39. Сирийским военным удалось уничтожить 14 из них.