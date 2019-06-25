https://static.news.ru/photo/3cac5560-976b-11e9-bbf2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Выступая на Обзорной конференции ОБСЕ по вопросам безопасности директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин отметил, что ситуация в Косово вызывает озабоченность.

Диалог Белград-Приштина при посредничестве ЕС зашел в тупик. Приштина саботирует договоренности 2013 и 2015 годов, а Евросоюз не в состоянии воздействовать на косовские власти, — сказал он.

По словам российского дипломата, дошло до применения насилия против сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, информирует ТАСС.

Все это заслуживает осуждения, в том числе по линии ОБСЕ, — подчеркнул Келин.

Акция на севере края началась утром 28 мая под предлогом борьбы с оргпреступностью ряд спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово провели силовой рейд и вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей.

Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них — Михаил Краснощеков, который был госпитализирован, писаал News.ru.