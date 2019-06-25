Выступая на Обзорной конференции ОБСЕ по вопросам безопасности директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин отметил, что ситуация в Косово вызывает озабоченность.
Диалог Белград-Приштина при посредничестве ЕС зашел в тупик. Приштина саботирует договоренности 2013 и 2015 годов, а Евросоюз не в состоянии воздействовать на косовские власти, — сказал он.
По словам российского дипломата, дошло до применения насилия против сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, информирует
Все это заслуживает осуждения, в том числе по линии ОБСЕ, — подчеркнул Келин.
Акция на севере края началась утром 28 мая под предлогом борьбы с оргпреступностью ряд спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово провели силовой рейд и вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей.
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них — Михаил Краснощеков, который был госпитализирован, писаал News.ru.