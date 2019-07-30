https://static.news.ru/photo/ba9b37a4-b389-11e9-a587-fa163e074e61_660.jpgФото: Olga Sokolova/Global Look Press
Запрещённые ДРСМД ракеты могут быть размещены Россией ближе к США в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Такое заявление сделал заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
При этом он отметил, что речь идёт о ракетах с аналогичным подлётным временем. Чиновник провёл параллели с Карибским кризисом, но уточнил, что аналогия литературная, а не географическая, «без привязки к любым координатам на Земном шаре».
Рябков также предостерёг от чрезмерно легкомысленного отношения в вопросам международной безопасности.
Но всё-таки я надеюсь, что суровая реальность наступающего послезавтра как-то вразумит этих людей, до сих пор, по-моему, считающих, что они играют в бирюльки с европейской и глобальной безопасностью, — цитирует замминистра «Интерфакс».