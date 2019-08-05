https://static.news.ru/photo/2191e538-b782-11e9-9208-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miquel Llop/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян об отмене рейсов в аэропорту Барселоны 9 августа. К изменениям в расписании может привести забастовка.

Испания, Барселона — 9 августа забастовка персонала международного аэропорта Барселоны Эль-Прат (BCN). Изменения расписания/отмена рейсов, — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

В аэропорту собираются бастовать охранники. Они требуют доплаты в размере одного евро в час за физическую и умственную нагрузку из-за наплыва пассажиров и увеличения продолжительности рабочего времени. Также персонал просит о десяти минутах отдыха каждый час, восстановлении бонусов за парковку и возможности обучения.

Ранее News.ru писал, что российское посольство в Лондоне призывает граждан отслеживать ситуацию с забастовкой в Хитроу. Стачку устроили сотрудники авиакомпаний British Airways и easyJet, а также работники самого столичного аэропорта. В связи с этим «Аэрофлот» отменил ряд рейсов из Шереметьево в Хитроу на 5 и 6 августа. Они перенаправлены во второй по величине аэропорт Лондона — Гатвик.