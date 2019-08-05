В аэропорту собираются бастовать охранники. Они требуют доплаты в размере одного евро в час за физическую и умственную нагрузку из-за наплыва пассажиров и увеличения продолжительности рабочего времени. Также персонал просит о десяти минутах отдыха каждый час, восстановлении бонусов за парковку и возможности обучения.
Ранее News.ru писал, что российское посольство в Лондоне призывает граждан отслеживать ситуацию с забастовкой в Хитроу. Стачку устроили сотрудники авиакомпаний British Airways и easyJet, а также работники самого столичного аэропорта. В связи с этим «Аэрофлот» отменил ряд рейсов из Шереметьево в Хитроу на 5 и 6 августа. Они перенаправлены во второй по величине аэропорт Лондона — Гатвик.