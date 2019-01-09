МИД РФ предупредил о новых протестах «жёлтых жилетов»

https://news.ru/storage/news/edbf27ff20206388f046d802c1d262ba/327f9584-5083-4d60-9d19-d49c2e178163_850.jpg Panoramic/Global Look Press

Департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ предупредил россиян о готовящихся акциях протестов «жёлтых жилетов» во Франции и призвал избегать мест массового скопления людей.

«12 января продолжатся акции движения "жёлтых жилетов" в Париже, Бурже (регион Центр — Валь-де-Луар) и других городах», — указывается в заявлении МИД в Twitter.

#Франция 12 января продолжатся акции движения «желтых жилетов» в Париже, Бурже (регион Центр Валь-де-Луар) и других городах; рекомендуется избегать мест массового скопления людей pic.twitter.com/WvfqbrTsDX — МИД России ДСКЦ (@MID_travel) 9 января 2019 г.

Ранее News.ru писал, что работники крупнейшего новостного французского телеканала BFMTV объявили, что больше не будут освещать акции «жёлтых жилетов» в знак солидарности с пострадавшими в ходе манифестации в Руане коллегами. Акции протеста движения «жёлтых жилетов», которые выступают против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые митинги сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин.