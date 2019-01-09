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МИД РФ предупредил о новых протестах «жёлтых жилетов»

Panoramic/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ предупредил россиян о готовящихся акциях протестов «жёлтых жилетов» во Франции и призвал избегать мест массового скопления людей.

«12 января продолжатся акции движения "жёлтых жилетов" в Париже, Бурже (регион Центр — Валь-де-Луар) и других городах», — указывается в заявлении МИД в Twitter.

Ранее News.ru писал, что работники крупнейшего новостного французского телеканала BFMTV объявили, что больше не будут освещать акции «жёлтых жилетов» в знак солидарности с пострадавшими в ходе манифестации в Руане коллегами. Акции протеста движения «жёлтых жилетов», которые выступают против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые митинги сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин.


#Франция #МИД #желтыежилеты
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