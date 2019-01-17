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МИД РФ предрек «грязь» и скандалы выборам на Украине

Sergii Kharchenko/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Кампания по выборам президента Украины может стать самой грязной и скандальной за всю историю страны. Действующее руководство не гнушается антинародными и антидемократическими решениями ради того, чтобы «удержаться на плаву», заявили в МИД России.

По мнению представителей ведомства, киевские власти боятся своих граждан. Особенно тех, кто был вынужден уехать из страны из-за разваливающейся экономики, нарушения политических, религиозных, языковых и других свобод. Именно с этим в МИДе связывают решение украинских властей закрыть избирательные участки в дипломатических и консульских учреждениях на территории РФ.

«Лишив их возможности голосовать, П. Порошенко и его окружение расписываются в собственной слабости, невыполнении громких предвыборных обещаний пятилетней давности и неспособности вывести Украину из углубляющегося кризиса», — говорится в комментарии на сайте ведомства.

Ранее президент Порошенко заверил, что выборы главы государства пройдут честно и в свободной обстановке. Он пообещал сделать всё для того, чтобы избирательная кампания соответствовала международным стандартам.


#украина #мидроссии #выборыПрезидентаУкраины
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