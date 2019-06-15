https://static.news.ru/photo/38855924-8f81-11e9-b0ba-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Последние события в Молдавии и разрешение политического кризиса в этой стране прокомментировали в Министерстве иностранных дел России.

Как следует из текста официального заявления российского внешнеполитического ведомства, размещённого на сайте МИД РФ, Москва выражает удовлетворение мирным разрешением конфликта, прекращением фактического двоевластия и готова конструктивно выстраивать отношения с Кишинёвом, рассчитывая на аналогичный подход с обратной стороны.

В числе важнейших вызовов, стоящих перед новыми властями, — решение назревших задач в сфере демократизации внутриполитических процессов, а также социально-экономического развития страны, — заявили в ведомстве.

Ранее Конституционный суд Молдавии дезавуировал своё же решение, которое касалось роспуска парламента, проведения досрочных выборов 6 сентября и сомнения по поводу законности правительства Майи Санду, писал News.ru.