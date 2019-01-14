МИД РФ: переименование Македонии навязано извне

https://news.ru/storage/news/e6bc0bc6fb1db4bb82454398dc9a7eb7/05edc190-b15c-4a38-9b56-a21ded2a6dd9_850.jpg Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Решение о переименовании Македонии не отражает волю жителей этого государства, а навязано извне, чтобы страна вступила в НАТО, говорится в комментарии российского МИДа.

«Налицо продолжение навязанного извне процесса искусственной перекройки государственного названия с целью форсированного втягивания Скопье в НАТО. Это осуществляется в нарушение македонского законодательства. Позиция главы Республики Македонии и мнение большинства её населения, отвергающих "преспанскую сделку", игнорируются», — отмечается в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что позиция Москвы по данному вопросу остаётся неизменной: «устойчивое решение должно быть найдено без внешнего давления, навязывания извне сроков и условий».

Ранее News.ru писал о том, что депутаты парламента Македонии большинством голосов приняли закон о внесении поправок в конституцию республики в целях её переименования по договору с Грецией. Поправки предполагают добавление слова «Северная» перед названием «Македония» во всём тексте. Теперь закон должен подписать глава государства Георге Иванов, который ранее сообщил, что не будет этого делать.