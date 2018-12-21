МИД РФ вернул американского политика «на почву реальности»

https://news.ru/storage/news/dc7ca64f4360f290c773d03b4325a0cc/c3d0ca8d-dc90-4804-810a-772ace7f22a2_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Министерство иностранных дел РФ отвергло все обвинения со стороны Белого дома по поводу якобы своего вмешательства во внутреннюю политику Македонии.

Москва считает, что у заместителя госсекретаря США Джона Салливана нет ни единого доказательства какого-либо влияния со стороны Кремля на внутриполитические процессы балканского государства, говорится на официальном сайте российского ведомства.

«Вашингтон старается оправдать свое беспардонное вмешательство во внутренние дела Республики Македонии, легитимизовать ущербное преспанское соглашение и втянуть еще одну страну Балканского региона в НАТО вопреки воле ее граждан, как это имело место с Черногорией в 2017 году», — сказано в сообщении.

В МИДе вернули Соединённые Штаты на почву реальности и напомнили о провальном референдуме в Македонии 30 сентября 2018 года, когда большинство населения государства отвергло навязываемое Скопье участие в евроатлантическом союзе в обмен на отказ от национальных интересов.

По поводу «вмешательства» Москвы ведомство ещё раз ответило: именно посол США был в здании Собрания Республики Македонии во время печально известного голосования ради того, чтобы обеспечить необходимые результаты.

Ранее News.ru сообщал о продлении на полгода санкций против России со стороны Евросоюза. Ограничительные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.