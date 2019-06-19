https://static.news.ru/photo/b8ada0ec-92a2-11e9-81ab-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

МИД РФ отреагировал на доклад Совместной следственной группы по делу о катастрофе малайзийского Boeing МН17 в Донбассе. В дипведомстве обвинения против Москвы назвали несостоятельными, а расследование — однобоким и предвзятым.

Заявления, озвученные Совместной следственной группой (ССГ) в ходе пресс-конференции 19 июня о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе малайзийского «Боинга» МН17, не могут вызвать ничего, кроме сожаления. В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности, — говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

В МИД отметили, что в очередной раз не было продемонстрировано ни одного конкретного доказательства в подкрепление неправомерных заявлений.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек — граждане 10 государств.

Ранее международная группа экспертов, занимающаяся расследованием причин катастрофы MH17, назвала имена причастных к крушению лайнера. По данным следователей, это граждане России Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов и Леонид Гарценко с Украины. Им будут предъявлены обвинения в убийстве. Судебное заседание по этому делу пройдёт 9 марта 2020 года, писал News.ru.