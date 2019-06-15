https://static.news.ru/photo/1e824a4a-8eb0-11e9-bc7d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sputnik/Xinhua/Global Look Press

Министерство иностранных дел России выступило с официальным комментарием по поводу произошедшего в Оманском заливе инцидента с участием двух сгоревших нефтяных танкеров.

Как говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства, Москва призывает мировых игроков воздержаться от скоропалительных выводов по поводу атаки на танкеры до конца расследования.

Считаем необходимым воздержаться от скоропалительных выводов. Обвинять кого-либо в причастности к данным инцидентам до завершения тщательного и беспристрастного международного расследования недопустимо, — говорится в комментарии МИД РФ.

Два нефтяных танкера подверглись атаке в Оманском заливе 13 июня. Там прогремело не менее двух взрывов. Все члены экипажей были эвакуированы в Иран, никто из них не пострадал.

Сразу после произошедшего США поспешили обвинить в атаке Иран. Сначала госсекретарь Майкл Помпео, а после президент США Дональд Трамп заявили, что за этим стоит Исламская Республика, писал News.ru.