МИД РФ назвал угрозы от захвата ВСУ «серой зоны»

https://news.ru/storage/news/6e52c1ae690a42d7f7efd7df20de0243/a38f0938-d2cf-4898-b191-4a2188f5fad4_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Министерство иностранных дел России заявило о провокации Киева ввиду захвата так называемой «серой зоны» вооружёнными силами Украины. Это может привести к эскалации конфликта, считают в российском дипведомстве.

«Опасное приближение ВСУ к позициям ополчения существенно увеличивает риск прямого боестолкновения. На фоне пробуксовки процесса разведения сил и средств это выглядит как откровенная провокация. К сожалению, Мониторинговая комиссия на нее не реагирует», — говорится в сообщении МИДа.

Ранее советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что практически вся «серая зона» полностью освобождена и взята под контроль. Однако полпред ЛНР в контактной группе Родион Мирошник опроверг эту информацию, назвав сказанное пиар-акцией украинского президента Петра Порошенко в преддверии выборов.

Зона, о которой идёт речь, считается территорией, на которой после полного разведения сил и средств должна вести патрулирование Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.