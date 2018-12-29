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МИД РФ назвал угрозы от захвата ВСУ «серой зоны»

Сергей Булкин/News.ru

в мире [ версия для печати ]

Министерство иностранных дел России заявило о провокации Киева ввиду захвата так называемой «серой зоны» вооружёнными силами Украины. Это может привести к эскалации конфликта, считают в российском дипведомстве.

«Опасное приближение ВСУ к позициям ополчения существенно увеличивает риск прямого боестолкновения. На фоне пробуксовки процесса разведения сил и средств это выглядит как откровенная провокация. К сожалению, Мониторинговая комиссия на нее не реагирует», — говорится в сообщении МИДа.

Ранее советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что практически вся «серая зона» полностью освобождена и взята под контроль. Однако полпред ЛНР в контактной группе Родион Мирошник опроверг эту информацию, назвав сказанное пиар-акцией украинского президента Петра Порошенко в преддверии выборов.

Зона, о которой идёт речь, считается территорией, на которой после полного разведения сил и средств должна вести патрулирование Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.


#донбасс #украина
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