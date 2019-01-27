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МИД РФ: Германия продолжит помогать блокадникам

Elena Dunn/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Выделение правительством Германии €12 млн на модернизацию госпиталя для ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) и создание российско-германского Центра встреч в Санкт-Петербурге не означают, что индивидуальные выплаты блокадникам со стороны ФРГ будут прекращены. Об этом говорится в распространенном комментарии МИД РФ.

«Запуск этой гуманитарной инициативы не означает закрытия вопроса о предоставлении правительством ФРГ индивидуальных выплат всем ныне здравствующим блокадникам вне зависимости от их национальности», — отметили в МИД РФ.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров вместе с германским коллегой Хайко Маасом приветствовали решение о выделении средств для помощи блокадникам. 

27 января 1944 года Ленинград был полностью освобождён от фашистской блокады, которая длилась 900 дней. За годы блокады погибло до 1,5 млн человек.

Как писал News.ru, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо сохранить и передать следующим поколениям правду о блокаде Ленинграда и его освобождении. Володин подчеркнул, что подвиг ленинградцев навсегда останется примером героизма, а граждане России должны помнить о цене той жизни, которую отдали жители города и его защитники за мир и свободу.


#германия #россия #МИД #блокада #Ленинград #ВОВ
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