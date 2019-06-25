https://static.news.ru/photo/3052a4b6-976d-11e9-9508-fa163e074e61_1024.jpg Замглавы МИД РФ Сергей Рябков Фото: MFA Russia/Global Look Press

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не будет угрожать силой в ответ на действия Вашингтона в военно-биологической области.

США размещают свои лаборатории в непосредственной близости от российских границ. Кремль обеспокоен этой деятельностью. Однако власти решили давать отпор через те инструменты, которые есть в арсенале дипломатии и разведки.

Страна не может позволить себе угрозу силой, не говоря уже о применении силы в нарушение международного права, — сказал политик в эфире телеканала « Россия 1 ».

Он добавил, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинную направленность деятельности лабораторий.

Как ранее писал News.ru, Сергей Рябков прокомментировал инцидент с двумя танкерами в Оманском заливе. Он подчеркнул, что Москва против скоропалительных выводов относительно инцидента и призывает непредвзято разобраться в ситуации.