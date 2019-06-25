МИД РФ: США размещают свои лаборатории вблизи границ России
Анастасия Дубинина
20:11, 25 июня 2019
https://static.news.ru/photo/3052a4b6-976d-11e9-9508-fa163e074e61_1024.jpgЗамглавы МИД РФ Сергей Рябков Фото: MFA Russia/Global Look Press
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не будет угрожать силой в ответ на действия Вашингтона в военно-биологической области.
США размещают свои лаборатории в непосредственной близости от российских границ. Кремль обеспокоен этой деятельностью. Однако власти решили давать отпор через те инструменты, которые есть в арсенале дипломатии и разведки.
Страна не может позволить себе угрозу силой, не говоря уже о применении силы в нарушение международного права, — сказал политик в эфире телеканала «Россия 1».
Он добавил, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинную направленность деятельности лабораторий.
Как ранее писал News.ru, Сергей Рябков прокомментировал инцидент с двумя танкерами в Оманском заливе. Он подчеркнул, что Москва против скоропалительных выводов относительно инцидента и призывает непредвзято разобраться в ситуации.