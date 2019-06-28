Российская и японская делегации на саммите G20 в Осаке сверили часы по вопросу возможной отмены виз для жителей Сахалинской области и острова Хоккайдо.
Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал журналистам замглавы МИД России Игорь Моргулов.
По его словам, переговоры по российскому предложению о безвизовом режиме для жителей префектуры Хоккайдо и Сахалинской области между Россией и Японией продолжатся и японская сторона согласна на обсуждение расширения так называемого малого приграничного движения.
Мы продолжим переговоры по российскому предложению о режиме свободного передвижения между жителями Сахалинской области и префектуры Хоккайдо, — сказал дипломат.
Моргулов уточнил, что на настоящее время переговоры по данной проблематике официально пока ещё не начаты.
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