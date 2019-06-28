https://static.news.ru/photo/dce603da-9a6a-11e9-904a-fa163e074e61_1024.jpg Курильские острова Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press

Российская и японская делегации на саммите G20 в Осаке сверили часы по вопросу возможной отмены виз для жителей Сахалинской области и острова Хоккайдо.

Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал журналистам замглавы МИД России Игорь Моргулов.

По его словам, переговоры по российскому предложению о безвизовом режиме для жителей префектуры Хоккайдо и Сахалинской области между Россией и Японией продолжатся и японская сторона согласна на обсуждение расширения так называемого малого приграничного движения.

Мы продолжим переговоры по российскому предложению о режиме свободного передвижения между жителями Сахалинской области и префектуры Хоккайдо, — сказал дипломат.

Моргулов уточнил, что на настоящее время переговоры по данной проблематике официально пока ещё не начаты.

Ранее президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о начале совместной японо-российской хозяйственной деятельности на Южных Курилах, писал News.ru.