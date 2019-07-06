Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Корреспондент Первого канала Тимур Сиразиев назвал вульгарным гей-парад, который пройдёт в Лондоне 6 июля. В Instagram он озаботился реакцией на событие обычно сдержанных британских бабушек.

Всё это выглядит очень и очень вульгарно. Зачем устраивать Вальпургиеву ночь на глазах у всех? Тут даже британские бабушки, которые умеют держать себя в руках, рты пооткрывали, — отметил Сиразиев....