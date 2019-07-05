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Москва считает задержание судна в Гибралтарском проливе акцией по осложнению ситуации вокруг Ирана и Сирии. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

Осуждаем захват супертанкера под панамским флагом, осуществлённый 4 июля властями Гибралтара при содействии спецподразделения морской пехоты Вооружённых сил Великобритании, — сказано в комментарии , обнародованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

МИД расценивает случившееся как попытку дестабилизации ситуации вокруг Ирана и Сирии, свидетельством чему стали «восторженные комментарии высокопоставленных официальных лиц Великобритании и США».

По мнению Москвы, задержание нефтяного танкера противоречит настрою ведущих стран Евросоюза «добиваться сохранения договорённостей с Ираном в ядерной сфере».

Также в МИД обратили внимание на «сирийский аспект» произошедшего, напомнив, что Лондон не скрывает стремления «дополнительно нарастить нажим на „режим Башара Асада“».

Вновь видим резкое противоречие между декларациями британских официальных лиц в поддержку урегулирования в Сирии, — добавили в МИД.

Как писал News.ru, ранее 4 июля власти Гибралтара задержали супертанкер, который перевозил нефть в Сирию, по просьбе США.

Позднее советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что танкер направлялся в Сирию в нарушение санкций ЕС, а также пообещал Дамаску и Тегерану дальнейших препятствий для «этой незаконной торговли» со стороны США и их союзников.