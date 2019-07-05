МИД осудил задержание следовавшего в Сирию танкера с нефтью
Антон Касс
19:51, 05 июля 2019
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Москва считает задержание судна в Гибралтарском проливе акцией по осложнению ситуации вокруг Ирана и Сирии. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.
Осуждаем захват супертанкера под панамским флагом, осуществлённый 4 июля властями Гибралтара при содействии спецподразделения морской пехоты Вооружённых сил Великобритании, — сказано в комментарии, обнародованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
МИД расценивает случившееся как попытку дестабилизации ситуации вокруг Ирана и Сирии, свидетельством чему стали «восторженные комментарии высокопоставленных официальных лиц Великобритании и США».
По мнению Москвы, задержание нефтяного танкера противоречит настрою ведущих стран Евросоюза «добиваться сохранения договорённостей с Ираном в ядерной сфере».
Также в МИД обратили внимание на «сирийский аспект» произошедшего, напомнив, что Лондон не скрывает стремления «дополнительно нарастить нажим на „режим Башара Асада“».
Вновь видим резкое противоречие между декларациями британских официальных лиц в поддержку урегулирования в Сирии, — добавили в МИД.
Позднее советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что танкер направлялся в Сирию в нарушение санкций ЕС, а также пообещал Дамаску и Тегерану дальнейших препятствий для «этой незаконной торговли» со стороны США и их союзников.