https://static.news.ru/photo/dc5d5828-8f66-11e9-b1bc-fa163e074e61_1024.jpg Абдалла бен Заед Аль Нахайян Фото: Ahmad Abdo/dpa/Global Look Press

Министерство иностранных дел ОАЭ считает, что доказательств, говорящих о причастности конкретной страны к атаке на танкеры около эмирата Фуджейра, недостаточно.

Глава дипведомства шейх Абдалла бен Заед Аль Нахайян заявил, что ОАЭ не определились, существуют ли доказательства причастности «конкретной страны», сообщает Sky News Arabia .

В мае четыре торговых судна подверглись актам вандализма в районе порта Фуджейра. В результате инцидентов никто не пострадал, суда также не получили повреждений.

Как писал News.ru, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд призвал лидеров арабских государств провести экстренный саммит в Мекке из-за диверсии в отношении танкеров у берегов эмирата Фуджейра. Встреча должна состояться 30 июня.