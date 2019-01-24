МИД Молдавии вызвал российского посла

Министерство иностранных дел Молдавии вызвал российского посла Олега Васнецова после сообщений о создании в Москве «представительства Приднестровья», которое будет помогать налаживанию культурных и социально-экономических связей.
Кишинев надеется, что Васнецов разъяснит ситуацию с открытием организации и объяснит, почему на фасаде фонда появилась надпись «официальное представительство».
«Использование официального статуса наносит ущерб двусторонним молдавско-российским отношениям. Такие действия подрывают суверенитет и территориальную целостность республики», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
МИД Молдавии призывает Москву во избежание спекуляций, обеспечить соблюдение в полном объёме внутреннего и международного законодательства.
Как сообщал News.ru, МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики считает возможной нормализацию отношений с Кишинёвом. Однако это может случиться, только если Молдавия будет соблюдать принципы равноправия и взаимного уважения. Также Кишинёв должен учитывать демократически выраженную волю народа Приднестровья.