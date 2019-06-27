Министерство иностранных дел Ливана выражает солидарность с народом Туниса в противостоянии терроризму и осуждает произошедшие в столице страны взрывы, говорится в заявлении МИД.
МИД Ливана осуждает два теракта, произошедшие в столице Туниса, — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
В Тунисе смертники устроили два взрыва, пострадали не менее восьми человек, погиб один полицейский. Граждан России среди раненых нет. Оба теракта были направлены против полиции, первый террорист активировал взрывное устройство возле полицейской машины на улице Шарля де Голля, а второй подорвался у полицейского участка в районе Аль-Карджани, писал News.ru.