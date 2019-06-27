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Высшее руководство Украины до последнего старалось противодействовать возвращению российской делегации в ПАСЕ, но Европа так и не услышала призывы Киева.

Об этом, как передаёт «Интерфакс», заявил украинский президент Владимир Зеленский. По словам главы государства, он все последние месяцы проводил «политработу» со своими европейскими коллегами и депутатским корпусом ЕС, но, как...