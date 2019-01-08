USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,283 $   Brent57.09 $ Bitcoin4,027.13 $
МОСКВА-9°C12:13
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

МИД КНР: У Китая открытая позиция по переговорам с США

Fischer/http://imagebroker.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что Китай не пытается использовать визит лидера КНДР Ким Чен Ына для торговых переговоров с США.

«Что касается нашей позиции в торговых трениях с США, то она открытая и прозрачная. Поэтому я считаю, что у нас нет необходимости использовать какие-то другие каналы, чтобы донести до США какую-то информацию. США прекрасно знают о нашей позиции», — сказал Лу Кан на брифинге.

Как ранее писал News.ru, Лу Кан сообщил, что Китай выступает в качестве ключевого звена, которое способствует успешному продвижению диалога по примирению между КНДР и США. Заявление прозвучало на фоне визита лидера КНДР в Ким Чен Ына в Китай.


самое читаемое
общество
Верующих не пускают на службу в храм Севастополя
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили

читайте также
в мире 11:14, 8 января 2019
МИД КНР: Китай продолжит примирять Пхеньян и Вашингтон
экономика 15:16, 7 января 2019
Нефть идёт на рекорд на фоне переговоров США и КНР
в мире 11:59, 2 января 2019
Глава КНР готов силой вернуть Китаю Тайвань
Лента новостей
в мире 12:07
Президент Болсонару отказался от военной базы США в Бразилии
оружие 12:06
«Туполев» приступает к строительству авиакомплекса
в мире 12:00
Кифирский митрополит указал на способ устранения раскола
спорт 12:00
Самуэльссон вновь высказался о допинге в РФ
в мире 11:44
Взрыв прогремел на юго-востоке Афганистана
Другие новости
в мире 12:07
Президент Болсонару отказался от военной базы США в Бразилии
в мире 12:00
Кифирский митрополит указал на способ устранения раскола
в мире 11:44
Взрыв прогремел на юго-востоке Афганистана
в мире 11:32
Атаковавшего знаменитостей хакера поймали в Германии
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top