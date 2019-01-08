МИД КНР: У Китая открытая позиция по переговорам с США

https://news.ru/storage/news/fc998716b3d7af321ef60851e8e09126/dd00afd1-046d-4267-ae39-43b1776baa63_850.jpg Fischer/http://imagebroker.com/Global Look Press

Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что Китай не пытается использовать визит лидера КНДР Ким Чен Ына для торговых переговоров с США.

«Что касается нашей позиции в торговых трениях с США, то она открытая и прозрачная. Поэтому я считаю, что у нас нет необходимости использовать какие-то другие каналы, чтобы донести до США какую-то информацию. США прекрасно знают о нашей позиции», — сказал Лу Кан на брифинге.

Как ранее писал News.ru, Лу Кан сообщил, что Китай выступает в качестве ключевого звена, которое способствует успешному продвижению диалога по примирению между КНДР и США. Заявление прозвучало на фоне визита лидера КНДР в Ким Чен Ына в Китай.