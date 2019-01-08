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МИД КНР: Китай продолжит примирять Пхеньян и Вашингтон

Лу Кан x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лу Кан

в мире [ версия для печати ]

Официальный представитель МИД КНР Лу Кан сообщил, что Китай выступает в качестве ключевого звена, которое способствует успешному продвижению диалога по примирению между КНДР и США. Заявление прозвучало на фоне визита лидера КНДР в Ким Чен Ына в Китай.

«Довольно известный факт, что при урегулировании проблемы Корейского полуострова, в том числе в вопросе построения отношений между Пхеньяном и Вашингтоном, мы постоянно выступаем в качестве ключевой стороны, содействующей ядерному разоружению полуострова», — сказал он на брифинге.

Лу Кан добавил, что МИД КНР дополнительно сообщит о деталях текущего визита Ким Чен Ына.

Ранее News.ru сообщал, что Ким Чен Ын назвал новую встречу с президентом США Дональдом Трампом одним из главных приоритетов во внешней политике страны в 2019 году. Американский лидер, в свою очередь, заверил, что готов к общению «в любой момент».


#сша #китай #СевернаяКорея
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