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МИД Италии высказался о дипломате КНДР и убежище

Andrea Ronchini/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Итальянский МИД не располагает информацией о том, что высокопоставленный дипломат КНДР попросил политическое убежище.

Об этом сообщили источники во внешнеполитическом ведомстве республики, передаёт агентство ANSA.

Ранее News.ru писал, что по словам дипломатического источника, исполняющий обязанности посла Северной Кореи в Риме Чо Сон Гиль попросил местные власти о предоставлении убежища. Обычно в подобных случаях иностранные государства, к которым граждане КНДР обращаются за защитой, уведомляют об этом власти Южной Кореи. Сеул пока официально не подтверждает информацию о просьбе северокорейского посла.


#кндр #италия #МИД #дипломаты
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