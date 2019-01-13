МИД Ирана вызвал поверенного в делах Польши

Министерство иностранных дел Ирана вызвало поверенного в делах Польши в связи с предстоящим саммитом по Ближнему Востоку, который пройдет в Варшаве по инициативе США. Исламская Республика выступила против организации такого мероприятия.
«Предстоящая конференция — это враждебный шаг со стороны США против Исламской Республики Иран, и ожидается, что Польша воздержится от сотрудничества с США по проведению этой конференции», — сообщается на официальном сайте МИД ИРИ.
Поверенный в делах Польши, в свою очередь, пояснил, что повестка саммита не направлена против Ирана, а позиция Варшавы отличается от «недавних заявлений официальных лиц США».
МИД посчитал этот комментарий «недостаточным» и подчеркнул «настоятельную необходимость принятия правительством Польши незамедлительных мер, иначе Исламская Республика будет вынуждена принять ответные меры».
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты 13−14 февраля проведут в Варшаве международный саммит по вопросам содействия в установлении стабильности на Ближнем Востоке, писал News.ru. Страны должны убедиться, что Иран не оказывает «дестабилизирующего влияния» на регион, добавил Помпео.