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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о необходимости сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии. С такой речью он выступил в Иерусалиме на церемонии открытия трёхсторонней встречи по проблемам арабской страны.

Я полностью разделяю позицию премьера [Израиля Биньямина] Нетаньяху о том, в каком состоянии должна быть Сирия в результате нашей работы, а это, как он сказал, мирная и безопасная. Я хочу...