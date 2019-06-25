МИД Ирана назвал санкции США закрывающими путь дипломатии
Анна Акимова
10:48, 25 июня 2019
https://static.news.ru/photo/49b55970-971e-11e9-8d26-fa163e074e61_1024.jpgАли ХаменеиФото: Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Министерство иностранных дел Ирана уверено, что новые американские санкции, направленные против верховного лидера республики аятоллы Али Хаменеи, положат конец дипломатическим отношениям сторон.
Введение бесполезных санкций против верховного лидера Ирана, а также главы иранской дипломатии навсегда закрывает путь для дипломатии, – написал в микроблоге Twitter официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.
تحریم بی حاصل #رهبری_ایران و نیز فرمانده #دیپلماسی کشور یعنی بسته شدن همیشگی راه دیپلماسی با دولت مستاصل آمریکا. دولت #ترامپ در حال نابودی همه سازوکارهای جا افتاده بین المللی برای حفظ صلح و امنیت جهانی است.#تیم_بی
Он также отметил, что администрация американского лидера Дональда Трампа занимается уничтожением «всех международных механизмов поддержания мира и безопасности».
Как писал News.ru, глава Штатов выразил уверенность, что новые санкции закроют иранскому правительству доступ к финансовым ресурсам. По словам американского лидера, активы руководителя и духовного лидера Ирана Али Хаменеи и его приближённых в размере десятков миллиардов долларов, не будут выведены из-под ограничительных мер.