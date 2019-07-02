https://static.news.ru/photo/cdd7f81c-9cd1-11e9-bd5a-fa163e074e61_1024.jpg Лаша Дарсалия Фото: Geneva Centre for Security Policy/youtube.com

Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия заявил, что обсуждение безопасности и стабильности в Закавказье в рамках Женевских дискуссий осложнено из-за ухудшения отношений с Россией.

По его словам, на мероприятии затрагиваются все сложные вопросы межгосударственных связей, и общий фон создаёт ещё большее напряжение, передаёт ТАСС .

Как вам известно, главной темой переговоров является вопрос выполнения шестипунктового соглашения (президентов России и Франции Дмитрия Медведева и Николя Саркози. — прим. News.ru), а также гуманитарная ситуация, которая есть на местах, — добавил он.

По словам дипломата, именно эти вопросы будут поставлены во время переговоров грузинской стороной.

Ранее News.ru сообщал, что прекращение полётов российских авиакомпаний и последовавший за этим отток российских туристов обойдётся Грузии в круглую сумму. По оценкам главы Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили, ущерб экономике республики составит 2 млрд лари (около $710 млн).