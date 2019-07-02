Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия заявил, что обсуждение безопасности и стабильности в Закавказье в рамках Женевских дискуссий осложнено из-за ухудшения отношений с Россией.
По его словам, на мероприятии затрагиваются все сложные вопросы межгосударственных связей, и общий фон создаёт ещё большее напряжение, передаёт
Как вам известно, главной темой переговоров является вопрос выполнения шестипунктового соглашения (президентов России и Франции Дмитрия Медведева и Николя Саркози. — прим. News.ru), а также гуманитарная ситуация, которая есть на местах, — добавил он.
По словам дипломата, именно эти вопросы будут поставлены во время переговоров грузинской стороной.
Ранее News.ru сообщал, что прекращение полётов российских авиакомпаний и последовавший за этим отток российских туристов обойдётся Грузии в круглую сумму. По оценкам главы Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили, ущерб экономике республики составит 2 млрд лари (около $710 млн).