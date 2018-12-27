МИД ФРГ выступил за реформирование Совбеза ООН

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Глава МИД ФРГ Хайко Маас

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Совет Безопасности срочно нуждается в реформировании. Он также отметил, что состав ведомства «больше не соответствует духу современности».

«Я считаю, что соотношение сил в мире должно быть значительно лучше отображено, чем это происходит в данный момент», — цитирует Abendzeitung представителя Германии.

Министр подчеркнул, что Германия должна бросить все силы на преодоление различных кризисов и конфликтов, так как немецкое государство с 1 января на два года становится непостоянным членом Совбеза ООН.

Ранее News.ru писал, что глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас выступил против размещения ракет США средней дальности на территории европейских государств. Он считает, что европейские государства не должны становиться полем для споров по вопросу наращивания вооружений.