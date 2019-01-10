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МИД ФРГ: США не должны вмешиваться в политику Европы

Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал США не вмешиваться в вопросы европейской энергетической политики.

«Вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США», — заявил Маас.

Немецкий политик подчеркнул, что «Северный поток — 2» имеет общеевропейскую необходимость, поэтому невозможно принизить значимость данного проекта или отнести его к какой-либо стороне.

Кроме того, Хайко Маас предупредил госсекретаря США Майка Помпео о том, что введение санкций против «Северного потока — 2» нецелесообразно и не является верным путем. Данное заявление было сделано на традиционном новогоднем приеме «Восточного комитета — Восточноевропейской ассоциации немецкой экономики». 

Ранее News.ru писал, что в Германии прокомментировали информацию о возможности введения санкций США против участников проекта «Северный поток — 2». В ФРГ ничего не известно о возможности подобных планов, сказали в Министерстве экономики и энергетики страны. В Министерстве экономики и энергетики ФРГ добавили, что сейчас Еврокомиссия, Россия и Украина ведут переговоры, связанные с транзитом газа.


#сша #северныйпоток-2 #германия #ФРГ
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