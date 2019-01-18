МИД ФРГ: РФ должна уничтожить 9М729 и спасти ДРСМД

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Хайко Маас

Германия заинтересована в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и будет делать всё для его сохранения, заявила глава МИД ФРГ Хайко Маас. По словам дипломата, Берлин согласен с тем, что Россия может спасти ДРСМД, поскольку именно она его нарушила.

Маас отметил, что у России есть ракета 9М729, которая не отвечает условиям договора. Для того, чтобы вернуться к исполнению ДРСМД, Москва должна уничтожить ракету так, чтобы это можно было проверить.

Кроме того, немецкий министр в ходе встречи со своим российским коллегой отметил, что Германия опасается нового витка вооружений в случае слома ДРСМД. Он также призвал создать новый договор, выходящий за рамки ДРСМД, который будет регулировать автономные и кибернетические системы вооружений. В него должны войти не только Россия и США, но и другие государства, включая Китай, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что глава МИД РФ обсудил выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со своим немецким коллегой. В рамках диалога дипломат подчеркнул, что Россия готова к диалогу с американской стороной, чтобы спасти документ, несмотря на провал консультаций в Женеве.