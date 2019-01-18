МИД ФРГ: керченский инцидент не должен повториться

https://news.ru/storage/news/bd65edef348694392e1234b78a3023ad/2ee64a26-7b16-4a6e-bf6e-3a7731d5d42a_850.jpg Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Хайко Маас

Россия должна обеспечить надёжный проход через Керченский пролив, чтобы не повторилась ситуация, подобная той, когда несколько украинских моряков задержали за незаконное пересечение российской границы, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Мы слышим, что это уже произошло. Мы хотим, чтобы это было на продолжительной базе обеспечено. Кризис, который был в декабре, в таком виде не должен больше повториться», — сказал он на встрече со своим украинским коллегой Павлом Климкиным.

Министр добавил, что уже поднимал этот вопрос с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передаёт «Интерфакс».

Как писал News.ru, 25 ноября суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу РФ, поэтому катера пограничной службы ФСБ открыли по ним огонь. При этом украинская сторона утверждает, что Россия была уведомлена о проходе судов по Керчь-Еникальскому каналу. ФСБ завела уголовное дело за нарушение госграницы, а СБУ и Генпрокуратура Украины — по факту ведения «агрессивной войны».