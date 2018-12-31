МИД Франции назвал ложью слова Беналля о диппаспортах

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Александр Беналла

Министерство по делам Европы и иностранных дел Франции прокомментировало заявления экс-помощника президента Эммануэля Макрона Александра Беналля о процедуре возвращения находящихся у него дипломатических паспортов. По словам ведомства, его утверждения являются ложью.

В МИД сообщили, что Беналль не спешил возвращать документы после увольнения из числа ответственных работников Елисейского дворца. В связи с этим было принято решение о старте процедуры аннулирования данных документов и направлении соответствующего запроса в МВД.

При в этом в ведомстве отметили, что этот шаг стал «беспрецедентным».

«Однако аннулирование не удалось немедленно осуществить с помощью электронной системы по чисто техническим причинам», — уточняется в сообщении.

В связи с этим слова экс-помощника французского лидера о том, что администрация «не предприняла никаких демаршей для того, чтобы вернуть себе паспорта, потому что не было дано нужных распоряжений», не соответствуют действительности.

M. Benalla, qui a fait des déclarations contradictoires ces derniers mois, n’a bénéficié d’aucune indulgence de la part du Quai d’Orsay pour la détention et l’utilisation de ses passeports diplomatiques. Le MEAE a lancé une procédure d’invalidation. https://t.co/pjEUx3C5tY pic.twitter.com/a4sUWSbN6h — France Diplomatie (@francediplo) 31 декабря 2018 г.

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