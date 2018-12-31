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МИД Франции назвал ложью слова Беналля о диппаспортах

Александр Беналла Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Александр Беналла

в мире [ версия для печати ]

Министерство по делам Европы и иностранных дел Франции прокомментировало заявления экс-помощника президента Эммануэля Макрона Александра Беналля о процедуре возвращения находящихся у него дипломатических паспортов. По словам ведомства, его утверждения являются ложью.

В МИД сообщили, что Беналль не спешил возвращать документы после увольнения из числа ответственных работников Елисейского дворца. В связи с этим было принято решение о старте процедуры аннулирования данных документов и направлении соответствующего запроса в МВД.

При в этом в ведомстве отметили, что этот шаг стал «беспрецедентным».

«Однако аннулирование не удалось немедленно осуществить с помощью электронной системы по чисто техническим причинам», — уточняется в сообщении.

В связи с этим слова экс-помощника французского лидера о том, что администрация «не предприняла никаких демаршей для того, чтобы вернуть себе паспорта, потому что не было дано нужных распоряжений», не соответствуют действительности.

Ранее News.ru писал, что размер компенсации для владельцев среднего и малого бизнеса во Франции, чьё имущество пострадало при протестах «жёлтых жилетов», оценили в €150–200 млн. По словам члена исполнительного комитета страховой компании Allianz Франсуа Неда, пока рано оценивать эксплуатационные потери владельцев магазинов и ресторанов.


#Франция #МАКРОН #МИД #дипломаты #паспорта #Беналль
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