МИД Эквадора предложил Ассанжу сдаться

https://news.ru/storage/news/c46411816604db70631c7fa26814621e/2cb9065f-9484-4dd4-9384-d167e479323b_850.jpg Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джулиан Ассанж

Основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу лучше покинуть посольство в Лондоне, заявил министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия. По его словам, у Ассанжа сейчас есть два варианта — остаться в укрытии на неопределённый срок или сдаться британским властям.

Министр также добавил, что Ассанжу по-прежнему необходимо выполнять протокол поведения и правила нахождения внутри дипломатического представительства, которые специально для него разработали эквадорские власти. Документ требует от основателя WikiLeaks воздерживаться от политических заявлений, регулирует процесс приёма гостей и предоставление медицинского обслуживания.

Ранее Джулиан Ассанж пожаловался на слежку в здании посольства Эквадора в Лондоне. Австралиец сравнил себя с саудовским журналистом Джамалем Хашогги, за что получил резкую критику со стороны государственного обвинителя, писал News.ru.