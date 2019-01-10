USD  67.0795 EUR  76.9066
GOLD1,287 $   Brent61.23 $ Bitcoin3,636.39 $
МОСКВА-10°C23:40
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

МИД Эквадора предложил Ассанжу сдаться

Джулиан Ассанж Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джулиан Ассанж

в мире [ версия для печати ]

Основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу лучше покинуть посольство в Лондоне, заявил министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия. По его словам, у Ассанжа сейчас есть два варианта — остаться в укрытии на неопределённый срок или сдаться британским властям.

Министр также добавил, что Ассанжу по-прежнему необходимо выполнять протокол поведения и правила нахождения внутри дипломатического представительства, которые специально для него разработали эквадорские власти. Документ требует от основателя WikiLeaks воздерживаться от политических заявлений, регулирует процесс приёма гостей и предоставление медицинского обслуживания. 

Ранее Джулиан Ассанж пожаловался на слежку в здании посольства Эквадора в Лондоне. Австралиец сравнил себя с саудовским журналистом Джамалем Хашогги, за что получил резкую критику со стороны государственного обвинителя, писал News.ru.


#WikiLeaks #Эквадор #джулианассанж
самое читаемое
политика
ЕР не одобрила законопроекты, повышающие дотацию
Госдума отказалась индексировать пенсии
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили

читайте также
политика 15:10, 11 декабря 2018
Дерипаску видели с лоббистом Уолдманом до встречи с Ассанжем
в мире 21:24, 2 декабря 2018
Экс-советник Трампа отрицает связь с Ассанжем
политика 19:37, 27 ноября 2018
WikiLeaks опроверг встречу советника Трампа с Ассанжем
Лента новостей
в мире 23:39
Неизвестные напали на посольство Венесуэлы в Перу
происшествия 23:21
Ребёнок пострадал при пожаре в Москве
в мире 23:02
Вооружённые силы Украины перейдут на стандарты НАТО
общество 22:55
За убитыми в ЦАР журналистами велась слежка
в мире 22:46
Павленский признан виновным в поджоге Банка Франции
Другие новости
в мире 23:39
Неизвестные напали на посольство Венесуэлы в Перу
в мире 23:02
Вооружённые силы Украины перейдут на стандарты НАТО
в мире 22:46
Павленский признан виновным в поджоге Банка Франции
в мире 22:38
МИД ФРГ: США не должны вмешиваться в политику Европы
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top