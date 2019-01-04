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МИД Британии назвал Уилана пешкой в игре дипломатов

Глава МИД Великобритании Джереми Хант Stephen Chung/Xinhua/Global Look Press

Глава МИД Великобритании Джереми Хант

в мире [ версия для печати ]

Лондон выступил против использования частных лиц в дипломатических шахматных партиях. Таким образом глава МИД Великобритании Джереми Хант прокомментировал задержание по подозрению в шпионаже Пола Уилана.

Хант подчеркнул, что ведомство оказывает задержанному всю необходимую поддержку. При этом министр заявил, что лица, задержанные за рубежом, не должны становиться инструментом дипломатического давления.

По словам дипломата, Уилану была предложена консульская помощь Великобритании, однако ведущая роль в сложившейся ситуации принадлежит США, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что рассматривать обмен американского гражданина Пола Уилана, задержанного в Москве по обвинению в шпионаже, на Марию Бутину, обвиняемую в Штатах в работе иностранным агентом, можно будет только после завершения следствия над американцем. Соответствующую точку зрения выразил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.


#игры #ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #МИД #дипломаты #ПолУилан
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