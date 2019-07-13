https://static.news.ru/photo/1b47c05a-a6b4-11e9-ab06-fa163e074e61_1024.jpg глава МИД Великобритании Джереми Хант Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главной угрозой для человечества может стать распространение ядерного оружия на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант.

Глава британского внешнеполитического ведомства заявил о важности сохранения

Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, из которого США вышли в прошлом году.

Ближний Восток является одним из самых нестабильных регионов мира, а если бы разные стороны были вооружены ядерным оружием, то это представляло бы экзистенциальную угрозу для человечества, — цитирует Ханта ТАСС .

Как писал News.ru, посол Великобритании в Вашингтоне Ким Дэррок в телеграммах начальству заявлял, что президент США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном «назло» своему предшественнику Бараку Обаме. Такое поведение американского лидера он назвал «актом дипломатического вандализма».

СВПД был подписан в 2015 году между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. Соглашение предусматривало снятие санкций с Тегерана в обмен на отказ от ядерной программы.