https://static.news.ru/photo/490cd338-a572-11e9-8180-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jaap Arriens/Global Look Press

Главы МИД Великобритании и Канады Джереми Хант и Христя Фриланд заявили, что планируют создать Глобальную коалицию по свободе СМИ.

Коалиция будет сформирована правительствами, которые подпишут официальное обещание говорить и принимать совместные меры в тех случаях, когда свобода СМИ оказывается под угрозой, и поддерживать свободу СМИ по всему миру, — сообщает британское министерство.

Подобное решение лидеры внешнеполитических ведомств приняли после Глобальной конференции по свободе СМИ, которая прошла в Лондоне, сообщает РИА Новости .

В рамках глобальной кампании свобода СМИ будет поддерживаться новым Глобальным фондом по защите СМИ — международной рабочей группой, которая будет помогать правительствам разрабатывать национальное регулирование и необходимые меры, — также говорится в сообщении.

Документ утверждает, что причина создания коалиции заключается в участившихся случаях притеснения журналистов.

Ранее News.ru писал, что телеканал «112 Украина» после обстрела собственного офиса потребовал от украинского правительства гарантий безопасности. Редакция СМИ обратилась к президенту и силовым структурам.