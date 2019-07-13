Главы МИД Великобритании и Канады Джереми Хант и Христя Фриланд заявили, что планируют создать Глобальную коалицию по свободе СМИ.
Коалиция будет сформирована правительствами, которые подпишут официальное обещание говорить и принимать совместные меры в тех случаях, когда свобода СМИ оказывается под угрозой, и поддерживать свободу СМИ по всему миру, — сообщает британское министерство.
Подобное решение лидеры внешнеполитических ведомств приняли после Глобальной конференции по свободе СМИ, которая прошла в Лондоне, сообщает
В рамках глобальной кампании свобода СМИ будет поддерживаться новым Глобальным фондом по защите СМИ — международной рабочей группой, которая будет помогать правительствам разрабатывать национальное регулирование и необходимые меры, — также говорится в сообщении.
Документ утверждает, что причина создания коалиции заключается в участившихся случаях притеснения журналистов.
Ранее News.ru писал, что телеканал «112 Украина» после обстрела собственного офиса потребовал от украинского правительства гарантий безопасности. Редакция СМИ обратилась к президенту и силовым структурам.