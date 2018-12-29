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МИД: Белоруссия страдает от конфликта России и Украины

Сергей Булкин/News.ru

в мире [ версия для печати ]

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика страдает из-за конфликта между Россией и Украиной. Текст с соответствующими заявлениями был опубликован на официальном сайте белорусского МИДа.

Политик отметил, что из-за конфликта страны страдают в политическом и торгово-экономическом плане, а своими действиями могут негативно повлиять на европейскую региональную безопасность.

«Мы сегодня находимся геополитически на разделе между Востоком и Западом и очень страдаем от конфронтации между Украиной и Россией», — рассказал министр.

Владимир Макей также прокомментировал ситуацию в Донбассе и подчеркнул, что именно белорусский президент всегда становится инициатором по восстановлению мира на Украине.

«К сожалению, ситуация складывается так, что пока перспектив в урегулировании конфликта не наблюдается», — добавил Макей.

Ранее News.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал подарки на Новый год лидерам стран Содружества Независимых Государств и лично главе РФ Владимиру Путину. Владимиру Путину от лидера Белоруссии достались сало и несколько элитных сортов картофеля.


#МИД #лукашенко #Беларусь #владимирмакей
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