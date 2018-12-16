Microsoft поможет людям с болезнью Паркинсона

https://news.ru/storage/news/d23019e9771abdc0b7e8de1075163814/3f768d28-482a-4f16-9629-ca8ee5c182b1_850.jpg Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/ Global Look Press

Переносное устройство, стабилизирующее движение конечностей, разработано специалистами Microsoft. Новинка уже запатентована.

На сайте американского ведомства по товарным знакам и патентам появилось описание нового устройства, предназначенного для облегчения жизни людям, страдающим болезнью Паркинсона. С его помощью непроизвольные движения в суставах человека могут сильно уменьшиться, или вовсе исчезнуть.

Аккумулятор, установленный на устройстве, сможет работать в течение дня без подзарядки. Прибор будет подключен к смартфону пользователя, что упростит контроль его работы.

Ранее News.ru писал о том, что компания Microsoft выпустила рождественский свитер, сделанный в стиле операционной системы Windows 95. Американская компания сообщила, что свитеры подарят нескольким «счастливчикам», которые откликнутся на их публикацию в Twitter.