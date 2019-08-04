Московский государственный университет имени Ломоносова оказался на 95-м месте в списке лучших университетов мира. Данную позицию российского вуза определил Центр всемирного рейтинга университетов (CWUR), взяв за основу качество образования.
Кроме того, МГУ отвели 174-е место по качеству научно-преподавательского состава, 222-е — по совокупности всех показателей университета, 249-е — по уровню научной деятельности и 348-е место по уровню востребованности выпускников на рынке труда, сообщает
Список двух тысяч лучших высших учебных заведений мира пополнили 18 других вузов из России.
Ранее News.ru сообщал, что МГУ стал единственным российским вузом, который вошёл в топ-40 репутационного рейтинга по версии британской компании Times Higher Education. Он занял 38-е место. По словам ректора университета Виктора Садовничего, такую высокую оценку удалось получить благодаря тому, что сотрудники вуза входят в ведущие международные научные объединения, а сам МГУ открывает новые исследовательские центры.