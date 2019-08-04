https://static.news.ru/photo/8cec6b86-b742-11e9-85fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Московский государственный университет имени Ломоносова оказался на 95-м месте в списке лучших университетов мира. Данную позицию российского вуза определил Центр всемирного рейтинга университетов (CWUR), взяв за основу качество образования.

Кроме того, МГУ отвели 174-е место по качеству научно-преподавательского состава, 222-е — по совокупности всех показателей университета, 249-е — по уровню научной деятельности и 348-е место по уровню востребованности выпускников на рынке труда, сообщает РИА Новости .

Список двух тысяч лучших высших учебных заведений мира пополнили 18 других вузов из России.

Ранее News.ru сообщал, что МГУ стал единственным российским вузом, который вошёл в топ-40 репутационного рейтинга по версии британской компании Times Higher Education. Он занял 38-е место. По словам ректора университета Виктора Садовничего, такую высокую оценку удалось получить благодаря тому, что сотрудники вуза входят в ведущие международные научные объединения, а сам МГУ открывает новые исследовательские центры.