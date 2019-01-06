Местонахождение похищенных моряков РФ остаётся неизвестным

Местонахождение шести российских моряков, захваченных пиратами у побережья Бенина, остаётся неизвестным. Похитители до сих пор не вышли на связь.
Российским дипломатам удалось получить разрешение на разговор с командой контейнеровоза MSC Mandy, экипаж которого подвергся нападению злоумышленников. Представителям МИД РФ стало известно, что грузовое судно собирается продолжить плавание с новыми членами экипажа и прибыть в порт назначения в России, сообщается на официальной странице посольства РФ на сайте Facebook.
«Представители компании-судовладельца в беседе с сотрудниками Посольства заявили, что похитители до сих пор на связь не выходили и местонахождение захваченных российских моряков остается неизвестным», — говорится в тексте.
Шестого января сухогруз покинул территориальные воды Бенина.
Ранее News.ru сообщал об освобождении двух украинских моряков с судов ARK TZE и ANUKET AMBER, которые были захвачены осенью прошлого года у берегов Западной Африки. Инцидент произошёл 29 октября 2018-го к западу от портового города Пуэнт-Нуар Республики Конго.