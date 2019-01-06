USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent56.92 $ Bitcoin3,861.72 $
МОСКВА-7°C15:59
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Местонахождение похищенных моряков РФ остаётся неизвестным

Marc Rasmus/imagebroker.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Местонахождение шести российских моряков, захваченных пиратами у побережья Бенина, остаётся неизвестным. Похитители до сих пор не вышли на связь.

Российским дипломатам удалось получить разрешение на разговор с командой контейнеровоза MSC Mandy, экипаж которого подвергся нападению злоумышленников. Представителям МИД РФ стало известно, что грузовое судно собирается продолжить плавание с новыми членами экипажа и прибыть в порт назначения в России, сообщается на официальной странице посольства РФ на сайте Facebook.

«Представители компании-судовладельца в беседе с сотрудниками Посольства заявили, что похитители до сих пор на связь не выходили и местонахождение захваченных российских моряков остается неизвестным», — говорится в тексте.

Шестого января сухогруз покинул территориальные воды Бенина.

Ранее News.ru сообщал об освобождении двух украинских моряков с судов ARK TZE и ANUKET AMBER, которые были захвачены осенью прошлого года у берегов Западной Африки. Инцидент произошёл 29 октября 2018-го к западу от портового города Пуэнт-Нуар Республики Конго.


#Пираты #мидрф #Бенин
самое читаемое
происшествия
Перепланировка могла вызвать обрушение дома на Урале
спорт
WADA заподозрили в мошенничестве


читайте также
в мире 12:37, 5 января 2019
Пираты освободили всех ранее захваченных украинских моряков
в мире 12:09, 5 января 2019
Посольство РФ подтвердило гражданство моряков в Бенине
в мире 01:01, 5 января 2019
Посольство изучает ситуацию с похищением моряков в Бенине
происшествия 00:33, 5 января 2019
Пираты похитили российских моряков у берегов Бенина
Лента новостей
общество 15:57
Власти назвали неопасными трещины в магнитогорском доме
в мире 15:49
Люди в масках напали на казино на Украине
спорт 15:46
Лыжница Непряева добыла историческую для России медаль
общество 15:43
Экс-мэра Оренбурга отправили под домашний арест
происшествия 15:39
Москвичи из любопытства выстрелили друг в друга
Другие новости
в мире 15:49
Люди в масках напали на казино на Украине
в мире 15:33
Россиянка попалась на вывозе старинной книги с Украины
в мире 15:20
"Жёлтые жилеты" сорвали перезагрузку Евросоюза
Эксперт оценил промежуточные итоги протестов
в мире 15:19
Немцы назвали РФ самой опасной страной в мире
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top