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Мессу папы римского в Абу-Даби увидят сотни тысяч людей

Папа римский Франциск Massimo Valicchia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Папа римский Франциск

в мире [ версия для печати ]

Увидеть вживую историческую мессу папы римского Франциска в Абу-Даби смогут до 120 тысяч человек. Она состоится 5 февраля на спортивном стадионе Zayed Sports City Stadium.

По словам главы апостольского викариата Южной Аравии епископа Пауля Хиндера, бесплатные билеты на мессу предоставят католические приходы на Аравийском полуострове, однако число желающих послушать её может превысить вместимость стадиона, передаёт издание National.

Ранее News.ru писал, что папа римский Франциск начал Новый год с оды материнству. Первую в 2019 году мессу, приуроченную к 1 января, в базилике святого Петра папа посвятил призывам к миру и братству, а также Мадонне. В своей проповеди Франциск призвал католиков развивать мир так, «как мать ведёт вперёд детей».


#папаримский #месса #Абу-Даби
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