Госохрана Украины усилила меры безопасности в отеле Трусковца, где ожидают приезда президента Владимира Зеленского. Там пройдёт образовательный интенсив для избранных в парламент депутатов.
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Ранее стало известно о зарплате Зеленского на посту президента. Украинский лидер получает в месяц 28 тысяч гривен. Это примерно 70,5 тысячи рублей. Из данной суммы вычитаются налоги и сборы в размере 5460 гривен (14 тысяч рублей). Как отметили в Государственном управлении делами страны, каких-либо премий или надбавок глава государства не получает, а пятый президент Пётр Порошенко имел такую же зарплату, писал News.ru.