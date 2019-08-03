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Госдепартамент США разъяснил суть второго пакета санкций в отношении России из-за дела Скрипалей. Они включают в себя ограничения на госдолг и требование к международным организациям не предоставлять кредиты Москве.

Также санкции налагают дополнительные экспортные ограничения в рамках списка товаров и технологий, утверждённого Министерством торговли США. Они затронут лишь материалы, связанные с оружием массового уничтожения. Об этом говорится в документе,...