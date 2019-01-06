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Мероприятия по вопросу русского языка прошли за рубежом

Сергей Киселев/АГН «Москва»

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Круглые столы и семинары по вопросу сохранения русского языка среди людей, живущих за границей, прошли за 2018 год в семи странах. В них участвовали преподаватели, руководители координационных советов россиян, общественные деятели и эксперты.

Мероприятия прошли в Бельгии, Франции, Люксембурге, Ирландии, Мексике, Перу и Узбекистане, передаёт АГН «Москва» сообщение пресс-службы департамента внешнеэкономических и международных связей столицы.

Москва предпринимает много усилий для того, чтобы соотечественники за рубежом смогли получить необходимые знания о языке, отметили в ведомстве.

«Москва направляет учебную литературу и современное компьютерное оборудование в школы с обучением на русском языке, книги в русскоязычные библиотеки, организует курсы повышения квалификации и конференции педагогов-русистов, олимпиады по русскому языку для школьников и другие культурно-просветительские мероприятия при непосредственном участии организаций соотечественников в различных странах», — отметили там.

Ранее News.ru сообщал, что премьер-министр Эстонии Юри Ратас на русском языке поздравил жителей страны с Новым годом. Он пожелал им успехов и удачи в 2019 году, а далее продолжил речь уже на эстонском.


#россия #русскийязык
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