Мероприятия по вопросу русского языка прошли за рубежом

https://news.ru/storage/news/04740e428c5e9ab0db51dcfb837f9c14/d61c8388-86d8-4033-adaf-8b3ffd614e37_850.jpg Сергей Киселев/АГН «Москва»

Круглые столы и семинары по вопросу сохранения русского языка среди людей, живущих за границей, прошли за 2018 год в семи странах. В них участвовали преподаватели, руководители координационных советов россиян, общественные деятели и эксперты.

Мероприятия прошли в Бельгии, Франции, Люксембурге, Ирландии, Мексике, Перу и Узбекистане, передаёт АГН «Москва» сообщение пресс-службы департамента внешнеэкономических и международных связей столицы.

Москва предпринимает много усилий для того, чтобы соотечественники за рубежом смогли получить необходимые знания о языке, отметили в ведомстве.

«Москва направляет учебную литературу и современное компьютерное оборудование в школы с обучением на русском языке, книги в русскоязычные библиотеки, организует курсы повышения квалификации и конференции педагогов-русистов, олимпиады по русскому языку для школьников и другие культурно-просветительские мероприятия при непосредственном участии организаций соотечественников в различных странах», — отметили там.

Ранее News.ru сообщал, что премьер-министр Эстонии Юри Ратас на русском языке поздравил жителей страны с Новым годом. Он пожелал им успехов и удачи в 2019 году, а далее продолжил речь уже на эстонском.