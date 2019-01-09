Мэром турецкой Аланьи может стать русская женщина

https://news.ru/storage/news/fb5e4a7558be557a5db97bfbc26218cb/1ec5aa28-86c5-4578-90f5-71e014c4fdbe_850.jpg Anton Belitsky/Global Look Press

Гражданка Турции русского происхождения Анастасия Петрова-Четинкайя будет кандидатом на пост мэра турецкого города Аланья. Об этом сообщил её советник по связям с общественностью Фикри Беркер Пакна.

«Анастасия Петрова-Четинкайя выдвинута в качестве независимого кандидата на пост мэра Аланьи. Это первый в истории Турции случай, когда на пост мэра будет баллотироваться кандидат с русскими корнями», — рассказал Фикри Беркер Пакна.

Местные выборы пройдут 31 марта 2019 года. Девушка подала заявку на участие в выборах в качестве самовыдвиженца. Ее избирательная кампания пройдет под лозунгом «Перемены в тебе», передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Турция планирует заменить обычные пакеты на авоськи из конопли. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил «войну» пакетам из пластика. Он напомнил, что пластиковые пакеты не могут разложиться в земле за 500, 750 и 1000 лет, а также посетовал на исчезновение конопляных плантаций. Эрдоган подчеркнул, что правящая Партия справедливости и развития принципиально отказалась от пластиковых пакетов.