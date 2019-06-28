https://static.news.ru/photo/50110848-9a37-11e9-8085-fa163e074e61_1024.jpg Канцлер Германии Ангела Меркель Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что не имеет серьёзных проблем со здоровьем. Об этом она заявила в Осаке, комментируя недавние приступы дрожи во время официальных мероприятий.

Уверена, что как это появилось, так само и пройдет. Ничего особенного рассказать не могу. Я чувствую себя хорошо, — приводит ТАСС слова Меркель.

Как писал News.ru, 18 июня канцлеру Германии стало плохо на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским. Во время исполнения национальных гимнов Меркель начала испытывать сильную дрожь.

Меркель 27 июня снова стало плохо на официальном мероприятии. Инцидент произошёл во время церемонии отставки министра юстиции Катарины Барли. Тогда она заверила, что недомогание прошло и она готова к участию в саммите G20 в Осаке.

По мнению врачей, ухудшение самочувствия политика могло быть вызвано сахарным диабетом или отравлением. Сама Меркель объяснила своё состояние обезвоживанием.