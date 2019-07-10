https://static.news.ru/photo/20ee05b8-a309-11e9-8d9d-fa163e074e61_1024.jpg Канцлер Германии Ангела Меркель Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что чувствует себя хорошо, по её мнению, причин для беспокойства нет. Очередной приступ дрожи у неё случился во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

У меня всё хорошо, вам не нужно беспокоиться, — цитирует NTV Меркель.

Как писал News.ru, видео внезапного приступа Меркель на встрече с Ринне опубликовано в Twitter. Жители Германии беспокоятся за канцлера и отмечают, что на самом деле врачи скрывают настоящий диагноз, потому как случайностей таких не бывает.

Это уже третий приступ дрожи у Меркель за последние три недели. Впервые её начало трясти во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, второй приступ произошёл на встрече с главой ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.