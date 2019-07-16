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Появились новые свидетельства плохого самочувствия канцлера Германии Ангелы Меркель. Ей стало плохо на встрече с молдавским премьер-министром Майей Санду, в результате чего уже второй раз подряд политик слушала государственные гимны, сидя на стуле.

По данным немецких СМИ, канцлер однажды уже нарушила протокол. Впервые это произошло во время визита в Германию премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Тогда издание Bild сообщало, что протокол изменили по желанию самой Меркель. По всей видимости, это связано с некоторым недомоганием.

За последний месяц канцлер Германии не раз попадала в поле зрения СМИ из-за проблем со здоровьем. Журналисты предположили наличие у неё серьёзных заболеваний. Поводом послужили несколько приступов дрожи, которые перенесла канцлер во время последних официальных встреч, передаёт RNS .