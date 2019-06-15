https://static.news.ru/photo/a8b8bd18-8ff8-11e9-94b5-fa163e074e61_1024.jpg Ангела Меркель Фото: Marcel Kusch/dpa/Global Look Press

Правительство Ангелы Меркель «делает слишком мало», чтобы вывести из тупика сотрудничество между Германией и Россией. Об этом заявил замглавы германо-российской группы бундестага депутат Грегор Гизи.

Парламентарий отметил, что вместо того, чтобы действовать в интересах Германии, федеральное правительство «всё активнее выступает в фарватере администрации США». Гизи подчеркнул, что «мира и безопасности в Европе и во всём мире невозможно добиться ни без России, ни в борьбе с ней».

Ранее в пресс-службе бундестага сообщили, что германо-российская группа посетит с 16 по 21 июня Москву и Калугу. Она намерена обсудить с российскими коллегами отношения между странами и международные темы, сообщает РИА Новости .

Как сообщал News.ru, Меркель заявила, что всегда выступала за постройку «Северного потока — 2». Она указала на то, что Германия отказалась от атомной энергетики и сокращает использование угля. В этой связи страна делает ставку на газ.