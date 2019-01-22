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Меркель: Великобритания и ЕС «хорошо разводятся»

Канцлер Германии Ангела Меркель Oliver Berg/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель

в мире [ версия для печати ]

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что отношение Великобритании к Европе всегда было непостоянным, так как британцы «не участвовали во многих политических курсах» и «не были в зоне евро».

«Они не участвовали во многих политических курсах, они не в зоне евро, они не в зоне свободного перемещения, они не были с нами в вопросах внутренней политики», — сказала Меркель.

Немецкий лидер также добавила, что британцы всегда стремились к независимости.

«Мне кажется, что Великобритания и мы, так сказать, хорошо „разводимся“», — подчеркнула Меркель.

Она рассказала, что европейские страны рассчитывают на будущее сотрудничество с Великобританией там, где это необходимо — в вопросах обороны, безопасности, борьбы с терроризмом и т.д.

Ранее Ангела Меркель назвала одной из ключевых задач борьбу за упорядоченный выход Великобритании из Евросоюза. Она подчеркнула, что Британия является частью Европы, однако выбор жителей страны необходимо уважать.

Как писал News.ru, лейбористская партия Великобритании внесла на рассмотрение палаты общин поправку о проведении повторного референдума по Brexit. Действующий премьер-министр Тереза Мэй отвергает возможность второго плебисцита по этому вопросу, она считает его проведение угрозой демократии.


#ангеламеркель #германия #ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #Brexit
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